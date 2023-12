Gemitaiz annuncia il suo tour estivo, sarà al Parco della Pace

A pochi giorni dalla pubblicazione dell’album ‘Quello che vi consiglio volume 10’, il cantante Gemitaiz annuncia il suo tour estivo che prenderà il nome ‘The Qvc Experience’, che farà tappa anche al Parco della Pace di Servigliano. Un viaggio nel tempo e nella musica che va ad arricchire il programma allestito all’interno del ‘NoSound Fest’, evento organizzato dalla società ‘Best Eventi’ in collaborazione con il Comune di Servigliano che si terrà il 19 luglio alle 21,30. Parallelamente alle sue uscite discografiche, Gemitaiz ha continuato a portare avanti la pubblicazione dei mixtape diventati ormai cult, un’esigenza per il rapper per esprimersi e scrivere andando oltre le logiche di un album ufficiale. I biglietti in prevendita sono disponibili sulle piattaforme TicketOne, Ticketmaster e Ciaotickets.