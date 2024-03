Genitore aggredisce arbitro. Scatta Daspo di cinque anni

Daspo di cinque anni al padre di un giocatore di basket per aver aggredito l’arbitro durante la partite di Under 14 Elite Senigallia-Montegranaro a Senigallia. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Ancona Cesare Capocasa nei confronti dell’uomo, 52 anni del Fermano, tifoso della squadra veregrense, che il 22 marzo era entrato in campo e aveva colpito l’arbitro 18enne al volto. La gara era stata sospesa e poi interrotta. Immediata la risposta del Questore con il Daspo per il gesto "antisportivo e di pessimo esempio", in base all’istruttoria della divisione anticrimine della Questura di Ancona. Oltre alla misura di prevenzione a carico del 52enne, in ambito distinto, il giudice sportivo ha squalificato per cinque gare il campo del Montegranaro Basket, proprio a seguito dell’invasione di campo effettuata dall’aggressore. Nei confronti di quest’ultimo il Questore ha ordinato che gli sia interdetto l’accesso - a partire dalle due ore precedenti l’inizio delle manifestazioni e fino a due ore dopo la conclusione delle stesse - ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive della medesima tipologia, sia dilettantistiche che professionistici. L’uomo è stato avvisato che la violazione di tale provvedimento comporta la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10mila fino a 40mila euro. Il fattaccio si è consumato a pochi minuti dal termine quando un giocatore veregrense ha commesso il quinto fallo. Uscendo dal campo di gioco il cestista ha avuto un gesto di rabbia e ha dato un calcio alla panchina. A quel punto uno dei due arbitri, lo ha espulso invitandolo ad abbandonare il campo. Indispettito da quanto accaduto il genitore è entrato in campo e ha colpito il giovane arbitro. L’allenatore della squadra ospite ed altri dirigenti sono subito intervenuti per bloccare l’aggressore.

Dall’inizio dell’anno sono già 15 i provvedimenti di Daspo sportivi emessi dalla Questura di Ancona, per un totale cumulativo di 58 anni: si tratta di quattro Daspo della durata di un anno, sette Daspo di due anni e quattro di cinque anni.