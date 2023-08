Gennari debutta in serie B2 "Darò il massimo"

Il comparto delle palleggiatrici di Volley Angels Lab, oltre all’esperta Dalia Antonelli, comprenderà nel gruppo della serie B2, anche l’esordiente Benedetta Maria Gennari, classe 2006, proveniente dal gruppo della serie D e delle giovanili. Benedetta Maria, sorella di Carlotta, che fino a due stagioni fa ricopriva il ruolo di centrale in prima squadra, è (dopo Giulia Tiberi) l’atleta che vanta la più lunga militanza in maglia rossoblù: "Vero. Ho cominciato a giocare a pallavolo perché tutta la mia famiglia praticava questo sport e quindi ho iniziato molto presto, quando avevo circa 6 anni. In questo periodo trascorso con Volley Angels sono maturata molto, non solo tecnicamente". Gennari, infatti, è stata annessa alla prima squadra anche in virtù della sua grande crescita tecnica e personale. "Per me sarà la prima volta in questo campionato – spiega –. Entrerò in palestra il primo giorno di allenamento con molta grinta e voglia di fare".