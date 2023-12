Gentili lascia la direzione a Grinta: "Riorganizzata l’azienda sanitaria"

Avrebbe voluto finire il lavoro cominciato Gilberto Gentili, il ruolo di direttore generale dell’azienda sanitaria di Fermo lo ha vissuto in pieno, con entusiasmo, serietà, la consueta professionalità e anche cuore. Si va verso il 30 dicembre, data in cui deve andare in pensione per sopraggiunti limiti di età e per non perdere risorse, per il suo giorno di saluto chiama la dipendente più giovane, Alessia Amabili tecnica di laboratorio, appena 24 anni, e il dipendente storico, il primario otorino Stefano Dallari: "Tra loro 1500 dipendenti, ringraziando loro ringrazio tutti. Quando ho annunciato le mie dimissioni si è parlato di congiure notturne, io non sono uso a farne, sono stato sempre chiamato a fare il direttore, in 7 posti, mai chiesto di essere chiamato". Gentili sottolinea che sono stati i mesi della riorganizzazione, dopo tanti anni si è tornati al modello aziendale, con le figure di direttore amministrativo e sanitario che sono una novità: "Il modello Asur è stato utile in origine poi è diventato un pachiderma che non dava potere ai territori, la cosa più difficile è stata riabituare il sistema a questo: il direttore generale porta a terra la progettualità dell’azienda, dal punto di vista economico siamo riusciti a stare in pareggio, un vantaggio che torni un direttore (Roberto Grinta, ndr) che già conosce la struttura. Qui c’è una rete di professionisti validi, avere due strutture nuove è molto attrattivo per i professionisti, in questo momento soffriamo con un solo ospedale, nel recupero della lista di attesa, con 50 professionisti e Ancona ne ha 500. Però qui si entra subito in sintonia con tutti, c’è il vantaggio del piccolo, si può lavorare bene".

Gentili sottolinea con orgoglio che ci sono state assunzioni di 173 persone, a fronte di 120 che hanno lasciato, con 53 persone in attivo, si sta lavorando all’apertura di due nuovi ospedali ma la novità riguarda i concorsi: "Abbiamo indetto concorsi a tempo indeterminato per medici in tutte le branche: il pronto soccorso, medicina del lavoro, chirurgia, pediatra, anestesia, malattie infettive, cardiologia, ortopedia, gastroenterologia, tutti concorsi scaduti, i primi per anestesista e cardiologo entro gennaio, sono buone notizie e ci sono molte adesioni già". Andrea Vesprini segue i lavori per la riorganizzazione del nuovo ospedale di Amandola: "I lavori hanno avuto dei posticipi rispetto a data prevista, ci sono 60 giorni per collaudi e per rimettere a regime alcune situazioni. La parte aggiunta del triage covid deve essere consegnata a febbraio, il resto entro fine anno. Il trasferimento sarà a step, raccogliendo tutte le attività sparse o nel vecchio ospedale o in una scuola elementare dove sta la rsa e il centro raccolta sangue che in un container". Procede anche il cantiere di San Claudio, sono state ampliate le sale chirurgiche che sono arrivate a 50 metri, è stata portata dentro la centrale di sterilizzazione, procedono i lavori anche in vantaggio sul cronoprogramma: "Entro il 2025 ci può essere la fine lavori, poi bisogna attrezzarlo, serviranno quattro volte le risorse che servono su Amandola", spiega Gentili. Carelli si occupa del personale e spiega: "Abbiamo stabilizzato personale e adesso abbiamo preso circa 16 assistenti amministrativi per potenziare il front office e dare risposte all’utenza. Ben 40 persone verranno stabilizzate e prorogato 43 persone per sei mesi per garantire assistenza nei reparti, sono in particolare oss".

Angelica Malvatani