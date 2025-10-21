Gentilini: "Brava Fermana ma devi diventare più cinica"

Il match di Montegranaro ha lasciato tante indicazioni in casa Fermana in campo e fuori. Partiamo da quest’ultimo aspetto: tanti i tifosi canarini presenti a Montegranaro. Sappiamo che il tifo organizzato in trasferta è presente ma il settore ospiti del La Croce era decisamente pieno ed è esploso al gol di Fofi. Questo è un primo aspetto che va sottolineato: al netto della contestazione (anche domenica i cori contro la proprietà, presente in loco non sono mancati), dei dubbi in tutto l’ambiente e delle critiche alla gestione degli ultimi anni fino a quella attuale, la passione per la Fermana resta ed è indissolubile nel cuore degli appassionati. Un bel segnale, che deve essere considerato nel modo corretto da tutti.

Poi il campo che ha raccontato una gara "complementare" a quella di sette giorni prima. Tanto male la prima parte di gara contro il Fabriano da parte della Fermana, tanto buono l’approccio alla gara a Montegranaro. Un primo tempo con canarini più pericolosi con tre occasioni da rete: il palo di Marin, la conclusione di Carmona e l’inzuccata di Kieling. Tra l’altro con il medesimo assetto iniziale di sette giorni prima, unica variante Carmona al fianco di Fofi, in luogo di Pulpito. Segno evidente che la domenica prima, non era entrata in campo la Fermana con la testa giusta.

Nella ripresa poi, poi il tiro alto di Fofi è stato il cambio di modulo del Montegranaro a cambiare gli equilibri e i padroni di casa hanno trovato il vantaggio alla terza occasione utile. Fermana che torna poi al 4-2-3-1 ultra offensivo con Solinas e la quarta stoccata si Fofi, sempre a segno nelle ultime tre gare. Nel complesso segnali positivi ci sono ma anche alcuni elementi preoccupanti come il fatto che la Fermana prende sempre un gol a partita e quindi qualcosa dietro c’è senza dubbio da rivede. In avanti la Fermana è pericolosa e ha elementi capaci di risolvere la gara in qualsiasi momento.

Resta un equilibrio da trovare con il lavoro come ha sottolineato nel post gara Augusto Gentilini: "Stiamo lavorando per costruire le basi per un buon campionato. Sappiamo che siamo partiti in ritardo e costantemente cerchiamo di migliorarci. Con il lavoro costante e anche con l’arrivo di qualche giocatore arrivato di recente. L’intenzione è crescere continuamente e toglierci soddisfazioni. Non è facile né semplice ma ci stiamo mettendo tutto l’impegno necessario come società, come staff e ma soprattutto lo stanno facendo i ragazzi che si stanno amalgamando con il passare dei giorni. In campo abbiamo messo qualità, intensità e organizzazione ma dovevamo chiudere il primo tempo in maniera diversa. Se con concretizzi diventa più difficile contro certe squadre che si conoscono da anni, sono organizzate e hanno buoni elementi. Dobbiamo diventare più cinici".