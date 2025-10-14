Gentilini: "Con il vecchio modulo la Fermana è andata meglio"

Due gare in una per la Fermana contro il Fabriano Cerreto. Venti minuti di ordinaria follia: un gol evitabilissimo incassato, due occasioni clamorose mancate dagli avanti cartai e un palo interno colpito nella prima delle due gare disputate. Subito dopo Gentilini chiama la svolta tattica: via il 3-4-2-1 che stava prestando il fianco agli ospiti e torna il 4-2-3-1 di inizio stagione. La squadra si sblocca e trova il pari al primo tiro in porta per poi andare sul velluto con altre quattro marcature che valgono quota 10 in classifica e la zona playoff. Tutto questo ha raccontato Augusto Gentilini nel post gara.

"Abbiamo avuto una partenza sorniona e giustamente ci hanno messo in difficoltà, ci siamo complicati la vita da soli. Avevo visto il gruppo non prontissimo prima della gara e mi ero anche un po’ arrabbiato. Era doveroso modificare qualcosa, ci siamo rimessi 4-2-3-1 con il vecchio modulo e le cose sono andate decisamente meglio. E’ uscita la nostra forza e le nostre capacità. Vincere aiuta a vincere e a lavorare al meglio, ma questa vale tre punti come tutti gli altri. Dobbiamo migliorare molto e ci sono delle cose su cui lavorare particolarmente".

Di certo la doppietta di Fofi e il gol di Carmona sono un bel segnale. "Strada facendo ci eravamo accorti della caratteristiche degli attaccanti che avrebbero fatto al caso nostra: Fofi e Carmona ci completano. In due gare Fofi si è presentato al meglio, con lui possiamo entrare in profondità in area e ne trae giovamento la squadra. Carmona? Può giocare insieme a Fofi, può dare profondità ma a ha anche tempi per scaricare e mandare gli altri, sa farsi valere anche fisicamente".

Di certo salta agli occhi la qualità di Guti, rimesso al centro del campo: "Al di la delle mie idee calcistiche poi bisogna valutare il materiale a disposizione per tirare fuori il loro talento e la tecnica. Guti è un dieci classico e in mezzo al campo riesce a dare molto di più. Quando arriva sulla fascia riesce a fare cose importanti, partendo da li ha più difficoltà. Cicarevic? Ha avuto un problema muscolare in settimana, come Solmonte e Petronell. Tre ragazzi che stiamo aspettando. Speriamo che sia qualcosa di poco serio e di averli con noi prima possibile".

Infine però anche la considerazione del fondo del Bruno Recchioni, senza dubbio la nota più stonata di questa giornata. "Il campo da gioco? Una domanda che andrebbe fatta ad altri. Ci sono in programma questa settimana dei lavori da svolgere. Per una squadra come la nostra con giocatori di qualità avere un terreno non dico perfetto ma agibile sarebbe ideale. Ci aspettiamo che sia messo a posto prima possibile".

E da oggi si prepara il derby di domenica a Montegranaro, altra squadra a dieci punti e reduce da sette punti in tre gare.