Prima sconfitta in campionato per la Fermana in casa del Trodica, formazione neopromossa ma costruita per essere protagonista in alto fino al termine ed anche l’attuale classifica lo dimostra. Fermana che ha dovuto fare i conti con diverse problematiche per mali di stagione, cosa che però si è saputa solo ed esclusivamente al termine della gara. Nessuna comunicazione alla vigilia e nessuna indicazione neanche in aggiunta alla lista dei convocati come del resto anche l’indicazione fornita sull’undici iniziale (come avvenuto anche contro la Civitanovese in casa), poco prima della gara proponeva una formazione errata.

Su tutto ciò nessuna polemica ci mancherebbe, ma solo la richiesta di una maggiore comunicazione e riferimento diretto con la stampa ormai da tempo privata anche del gruppo whatsapp grazie al quale in tutti gli anni precedenti il filo diretto con la società era continuo e proficuo. Nessuna polemica ma solo la segnalazione, con toni moderati, di ciò che può essere migliorato e implementato. Solo a fine gara infatto abbiamo saputo delle condizioni non perfette di Guti, Scanagatta e Malfronte con la febbre e c’è stato l’inserimento dal primo minuto di Frinconi e Dicembre in campo.

Ma la squadra ha avuto un buon inizio ha anche avuto l’occasione con Rodriguez di testa per poi subire il vantaggio con una conclusione di Spagna, con decisione di Scanagatta nel tentativo di anticipare Costa Ferreira che avrebbe avuto un comodissimo tap-in. Peccato nella ripresa il gol fallito da Morelli ma anche cerchioletto rosso sulla seconda espulsione di fila di Scanagatta, dopo quella rimediata per eccesso di nervosismo a Montegranaro. Applausi a scena aperta per i tifosi canarini presenti in gran numero e che hanno apprezzato l’impegno della squadra anche nel post gara.

Amareggiato per la sconfitta nella sua lucida analisi invece mister Augusto Gentilini: "Dobbiamo migliorare nei dettagli perchè hanno un peso specifico molto alto. Devo fare i complimenti ai ragazzi per quanto fatto in campo: eravamo partiti molto bene, avevamo avuto qualche situazione importante. Dopo il gol subito ci siamo abbassati un po’ troppo e questo non deve succedere perché abbiamo le qualità per dire la nostra e renderci pericoli. Dobbiamo aumentare la cattiveria e la determinazione di crederci in ogni situazione". Intanto oggi la squadra torna in campo per preparare la gara di domenica con l’Osimana.

Roberto Cruciani