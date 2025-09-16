Gentilini: "Gli applausi fanno piacere, questa Fermana li merita"

Non in molti avrebbero scommesso su una Fermana a quattro punti dopo due gare di campionato considerando l’estate tribolata e la fase di ristrutturazione economica e non solo con cui la Fermana è alle prese extra campo. Un gruppo che lavora dal 18 agosto e che in due gare ha probabilmente ottenuto il massimo possibile. Contro la Civitanovese è stata una gara non bella da vedere, vuoi per il campo, vuoi perché le due squadre sono le meno "allenate" del campionato essendo partite in ritardo, dopo le rispettive retrocessioni dalla D. Complice anche un Recchioni in pessime condizioni, con un fondo irregolare che non facilitava il compito dei protagonisti. E si è visto, tante le rifiniture sbagliate soprattutto negli ultimi trenta metri e tanti i passaggi in generale fuori misura. Da questo punto di vista c’è molto da migliorare e di certo per la Fermana ha pesato l’assenza dell’ultimo momento di Marin in mezzo al campo, tra i suoi piedi dovranno passare gran parte delle trame di gioco canarine.

Una gara in cui la Fermana ha rischiato tre volte seriamente di capitolare: nel primo tempo sul colpo di testa di Cahais da un passo, nella ripresa poi con Raccichini decisivo su Cappa da un metro e poi sul controllo sbagliato di Pompili (ex canarino Under 17 due stagioni fa) lanciato verso la porta. Insomma alla fine Fermana brava a crederci fino alla fine e trovare la rete su rigore concesso per un braccio fin troppo largo con Cicarievic (nella foto), qualità alta ma mobilità da rivedere, che ha trasformato con freddezza in un Recchioni con poco più di 150 spettatori. Soddisfatto ma sempre con i piedi ben saldi a terra Augusto Gentilini nel post gara: "Ci abbiamo creduto fin dall’inizio e abbiamo puntato a fare la gara. Fossimo stati più cinici potevamo chiuderla prima e poi abbiamo rischiato lo svantaggio. Direi che abbiamo meritato soprattutto per quello che abbiamo fatto nel primo tempo. Chiaro che siamo in ritardo e stiamo lavorando per sbagliare meno possibile. Grazie ai ragazzi per la vittoria ma loro non mollano mai, mi ascoltano e stanno cercando di andare a limare quei difetti che non siamo riusciti a limare per mancanza di tempo. Chiaramente vincere aiuta a vincere ma soprattutto occorre leggere bene anche questa vittoria per migliorare in quelle cose che dobbiamo fare meglio". Una riflessione finale del mister sul post gara con gli applausi dei presenti alla squadra: "Ci fanno veramente piacere, ringraziamo i presenti e speriamo che quanto prima possano essere sempre più allo stadio. Veramente spero che vengano ad incitarci quanto prima come meritano i ragazzi e come merita questa piazza". Intanto domani Coppa Italia alle 15,30 a Montegranaro con il ritorno degli ottavi di finale: si parte dal 3-1 per i calzaturieri dell’andata.

Roberto Cruciani