Gentilini promuove la Fermana: "Avanti per la nostra strada"

L’esordio ha portato alla fine un punto in cascina per la Fermana di Gentilini ad Urbino, in una gara complicata. I tanti dubbi intorno allo "stato di avanzamento" dei lavori in casa canarina erano legittimi ma alla fine la squadra ha retto bene ed anzi si rammarica per il gol annullato a Solmonte che avrebbe probabilmente deciso la sfida nel finale. A commentare il pari all’esordio ci ha pensato mister Augusto Gentilini, molto sereno dopo la gara con il Montegranaro, altrettanto dopo il pari di Urbino: "Vedendo l’andamento della gara possiamo dire che un po’ di rammarico per come andata ci sta sicuramente. Conoscendo la nostra situazione fisica e il ritardo con cui siamo partiti, prima del fischio iniziale si poteva anche pensare ad ad una gara diversa ma i ragazzi hanno risposto bene. Peccato per una ingenuità individuale che ha compromesso quanto di buono abbiamo fatto fino a a quel momento ma guardiamo avanti. Dobbiamo rimboccarci le maniche e continuare per la nostra strada. Sappiamo bene che c’è molto da lavorare e ci sono molti aspetti sui quali migliorare però abbiamo le qualità e i giocatori idonei per farlo. Bisogna avere tanta pazienza ma anche molta attenzione e convinzione in quello che facciamo". Il primo gol ufficiale in Eccellenza è del capitano Marin che ha pennellato all’incrocio dei pali una punizione del limite che ha spezzato il ritmo di un Urbino partito decisamente meglio.

"Le impressioni sono positive, siamo in ritardo rispetto agli altri ma non è un alibi: la squadra l’ho vista in crescita. Dopo i primi minuti di difficoltà abbiamo preso il pallino del gioco ed è arrivato il gol. Fino al pari c’era stato un dominio assoluto da parte nostra e anche dopo abbiamo avuto le occasioni per vincere. Le impressioni sono sempre positive perché è una squadra allestita da poco ma stiamo creando un bel gruppo insieme allo staff e alla dirigenza e andiamo avanti così". Sugli spalti non sono mancati gli ultras canarini come avevano ampiamente anticipato: in trasferta ci saranno e seguiranno la squadra mentre in casa rimarranno non entreranno.

Per l’occasione il gruppo Sotto Mentite Spoglie ha mostrato uno striscione con messaggio eloquente: "Pagando attimi di adrenalina più volte ti abbandonai...ma la mia vita non la cambierò mai" anche in riferimento ai tanti provvedimenti spesso fin troppo pesanti che hanno colpito nel recente passato tanti sostenitori canarini. Intanto oggi si riprende a sudare in campo per Gentilini e i suoi ragazzi mentre la società e alle prese con la scadenza dei sessanta giorni dall’omologa (datata 11 luglio) e si attende quindi di conoscere anche la situazione in merito al completamento dei pagamenti previsti, in particolare per questa scadenza i 208mila euro inerenti il Credito Sportivo.