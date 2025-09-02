Gentilini promuove la Fermana: "Buone indicazioni"

Di certo il risultato non ha soddisfatto perché, al di là di tutte le attenuanti, resta una sconfitta casalinga all’esordio stagionale. Contro il Montegranaro però la Fermana scendeva in campo effettivamente per la prima volta, tra l’altro con assenze neanche piccole: Scanagatta squalificato, Rodriguez non al meglio e Guti inizialmente in panchina reduce da un guaio muscolare. Il primo domenica a Urbino ci sarà sicuro, gli altri saranno valutati in settimana: Guti ha fatto una ventina di minuti, Rodriguez è più indietro.

Tornando alla gara la Fermana ha trovato gol nel momento più difficile, con il Montegranaro in controllo del campo e con Raccichini in evidenza due volte. Poi il paradosso è stato quello di sfiorare addirittura il raddoppio con Kieling di testa prima del rigore che ha cambiato definitivamente l’inerzia e nell’ultima fase del primo tempo i canarini sono stati molto disordinati dietro, concedendo spazi ad un Albanesi ispirato con due gol e un assist.

A fine gara sereno il commento di Augusto Gentilini: "La squadra ha dato anche buone indicazioni al di la delle assenze e potevamo anche raddoppiare contro una quadra molto organizzata e molto più avanti di noi sul piano fisico. In certi momenti ha fatto la differenza la gamba ma ne siamo assolutamente consapevoli. Le assenze? Sono tutti affaticamenti muscolari ed essendo in emergenza stiamo monitorando quotidianamente tutto, magari in altri momenti avremmo rischiato qualcuno. Mi auguro di avere sia Guti che Rodriguez per domenica prossima. L’Urbino? Squadra tosta e rodata che, come molte altre, lavora insieme da tempo. Al di là della tecnica essere insieme da tempo conta tantissimo. Sappiamo cosa affrontiamo ma sappiamo bene che abbiamo qualità che, nel momento in cui avremo la condizione fisica giusta, ci permetteranno di dire la nostra. Il tempo che servirà lo vedremo ma di certo in Eccellenza la Fermana l’aspetteranno tutti, ci stiamo preparando per questo".

Ma non perde affatto l’ottimismo Gentilini. "Sono molto fiducioso e anche molto realista, mai fatto pronostici in vita mia. Cerchiamo una prima punta davanti e poi avremo la rosa al completo e secondo me un gruppo di livello". Il suo arrivo a Fermo grazie alla conoscenza e alla stima reciproca che da sempre ha con il ds Sergio Filipponi: "Ha fatto un grandissimo lavoro ma partiamo con l’handicap: non ci piangiamo addosso e faremo il massimo per dire la nostra, nonostante le mille difficoltà. Sono abituato che nessuno mi ha regalato mai nulla. Filipponi mi ha cercato in estate: ci eravamo detti che ci sarebbe piaciuto lavorare insieme al di la della categoria ed eccoci qua. Il calcio è uguale in ogni categoria che ha le sue caratteristiche".

Oggi si torna in campo per la settimana tipo pre-Urbino.

Roberto Cruciani