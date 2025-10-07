Gentilini promuove la Fermana: "E’ solo un mattoncino"

Interrotta la striscia negativa e ritorno al gol con un tris importante. Per la Fermana una domenica quasi perfetta quella appena trascorsa con il secondo successo in campionato. Serviva riprendere confidenza con i tre punti perché la botta, a livello morale, per il ko con l’Osimana poteva essere molto pesante. Stavolta l’attacco è andato tutto a segno con Cicarevic, Guti e il neo arrivato Fofi. Bene i due tre quarti Cicarevic e Guti che non nuovo assetto tattico sono sembrati maggiormente a loro agio, soprattutto con maggiore libertà di muoversi alle spalle di Fofi. Il 3-4-2-1 di partenza era stato scelto anche per dare maggiore copertura alla fase difensiva con Kieling e Rodriguez braccetti e Scanagatta al centro a dirigere le operazioni. Le difficoltà sono arrivate soprattutto nello stretto per arginare Minnozzi, il migliore per distacco nella Jesina che ha anche "costretto" al cambio ad inizio ripresa di Kieling giù ammonito e in difficoltà nelle giocate uno contro uno dell’ex Porto D’Ascoli. Chiaro che bisogna migliorare anche molto nella fase di non possesso palla ma con questa nuova disposizione tattica la squadra è sembrata rispondere meglio anche se si attendono conferme con avversari di prima fascia visto che le due vittorie finora ottenute, sono arrivate con Civitanovese e Jesina ovvero le ultime due della classe. Serve dare continuità e contro avversari più probanti e in alto in classifica, recuperando il tempo che è mancato a causa dell’inizio in ritardo della preparazione.

Ma quello di Jesi deve essere considerato un primo passo come sottolineato anche da mister Augusto Gentilini nel post gara. "In realtà nel finale non dovevamo penare così tanto ma questo è il campionato di Eccellenza. Abbiamo tante cose da migliorare, siamo in ritardo e abbiamo molte carenze rispetto agli altri. Abbiamo però un gruppo importante e stiamo cercando di migliorarlo fisicamente, tecnicamente e tatticamente. I ragazzi stanno rispondendo, abbiamo messo un mattoncino ma non abbiamo fatto nulla rispetto a quello che ci attende durante il percorso".

E’ piaciuta la voglia di cercare di avere il controllo della gara in ogni momento. "Provare a giocare deve essere il nostro concetto base. Abbiamo determinate qualità nei giocatori ed è il mio modo di pensare calcio. Se provi a fare la gara puoi ottenere risultati importanti ma se aspetti l’avversario e anche ti va bene, al massimo la pareggi. Poi bisogna anche sapersi adeguare perché ci sono squadre attrezzate e campi difficili. Serve mettere anche cattiveria, passione e concentrazione". Infine una dedica speciale per lui. "Al mio caro amico Peppe Stasio, recentemente scomparso: un uomo di calcio e una grande persona. A lui la dedica di questa vittoria".

Roberto Cruciani