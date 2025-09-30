Gentilini striglia la Fermana: "Non possiamo regalare gol così"

Sconfitta decisamente amara per la Fermana contro l’Osimana di Claudio Labriola, formazione indubbiamente di buon livello che ha mostrato compattezza e solidità ma anche la capacità di punire la Fermana nelle sue ingenuità. Gialloblù che hanno prestato il fianco ad una formazione ferita dall’immeritata sconfitta con il Montecchio e che aveva una gran voglia di rifarsi. Ingenuità importanti che si pagano a caro prezzo in questa Eccellenza.

Oltretutto una Fermana che ha sorpreso nella formazione iniziale, sempre di difficile previsione almeno all’inizio, visto che poco o nulla si sa prima della gara, neanche la lista dei convocati. Difficile dunque prevedere l’assenza di Rodriguez o la panchina per Bartolocci che si pensava potesse tornare titolare dopo la pausa forzata contro il Trodica. Complice anche la squalifica di Scanagatta ecco una difesa del tutti inedita con Murati adattato centrale al fianco di Kieling con Morelli a destra per un reparto che ha sofferto e concesso le occasioni principali degli ospiti.

A sottolinearlo nel post gara Augusto Gentilini: "Indubbiamente mancano i risultati in queste ultime giornate. Già a Trodica potevamo portare via pareggio ma ci siamo persi in disattenzioni. Contro l’Osimana non possiamo regalare due gol nella prima parte di gara, sono situazioni che non possiamo concedere". Insomma un momento non semplice sotto vari punti di vista e l’attenzione si sposta all’intera settimana vissuta: "Un momento di non certo non positivo, venendo da una settimana molto particolare. Quella che si chiude è una brutta settimana e lo sappiamo bene ma ormai è un capitolo chiuso e dobbiamo guardare avanti, da martedì ci si rimette a lavorare al massimo".

Evidentemente problemi fisici per Rodriguez che già prima dell’esordio stagionale con il Montegranaro in Coppa aveva accusato problematiche di questo tipo. Ma ora non c’è altro da fare che essere lucidi analizzando al meglio il momento. "Le sconfitte vanno lette in una certa maniera, come del resto anche le vittorie. Anche dopo la vittoria fatta sapevamo che non dovevamo alzare troppo la testa. Sappiamo perfettamente quali sono i nostri limiti, i difetti ma anche i pregi e le qualità. Dobbiamo fare i modo di tirare fuori quest’ultimi il prima possibile".

Settimana di preparazione che servirà anche per fare il punto sull’infermeria, occhi puntati su Rodriguez dunque mentre ci sarà sicuramente domenica prossima Scanagatta e non ci dovrebbero essere dunque adattamenti in fase difensiva. Importante questo perché la Fermana in ogni gara di campionato ha preso almeno un gol ed è un campanello d’allarme importante. Domenica sfida alla Jesina che ha preso un punto, il primo della stagione, in rimonta in casa della Sangiustese nel giorno del nuovo allenatore Puddu.