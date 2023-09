"Geo & Geo a Montegiorgio: La bottega di Alessandrini svela i segreti dell'indoratura"

L’antica bottega di indoratura e restauro di Nicola Alessandrini, nel centro storico di Montegiorgio, è stata visitata dalla celebre trasmissione di Rai 3 ‘Geo & Geo’. All’intero della trasmissione andata in onda ieri alle 18,20, è stato proposto un documentario dedicato al tema ‘In bici nella Marche’, mettendo in luce itinerari ancora poco conosciuti dal grande pubblico che partendo dalla costa tocca diversi borghi ed eccellenze del territorio. Fra queste l’antica bottega Alessandrini di Montegiorgio.

Stando a ricerche storiche, il primo dato ufficiale della bottega Alessandrini, risale al XVIII secolo, sembra infatti che la famiglia Alessandrini avesse lavorato al restauro e indoratura dei fregi del Teatro dell’Iride di Petritoli. "Sono stato contatto dalla redazione del programma qualche tempo fa – racconta Alessandrini – sono arrivati, hanno effettuato delle riprese mentre ero a lavoro, mi hanno chiesto qualche curiosità sulla mia professione, è stata una bella esperienza e sinceramente mi fa piacere avere l’occasione di promuovere a livello nazionale questo mestiere, un’arte che sta affrontando un forte conflitto con i tempi odierni". Il titolare dell’attività, infatti, esprime un parere su quei mestieri che lentamente stanno scomparendo. "Fatta eccezione di restauri di tipo religioso oggi l’indoratura – continua Alessandrini – anche per i costi delle materie prime e divenuta sempre più rara, come laboratorio ci occupiamo anche di restauri di opere d’arte e mobili antichi, un modo per mettere a frutto l’esperienza acquisita e tramandata di generazione in generazione. Molte antiche professioni come il falegname, il fabbro, rischino di sparite; se una coso si rompe è cultura comune gettarla e ricomprala magari con materie prime povere. Cosi rischiamo di perdere la conoscenza, ma anche tesori materiali nascosti nelle soffitte".

Alessio Carassai