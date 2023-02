Gestione dei rifiuti, ci sono otto candidature

Sono otto le risposte (e tutte ammesse) pervenute alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo in risposta al bando per affidare la nuova gestione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dello spazzamento stradale, della gestione del centro di raccolta comunale, della pulizia della spiaggia e, in estrema sintesi, tutti gli altri servizi di igiene urbana nei prossimi anni anni. Ovviamente, tra queste, figura anche il gestore uscente, l’Ecoelpidiense (con la Ecoinnova come impresa ausiliaria) e, ad eccezione della Senesi di Morrovalle, tutte le altre provengono da fuori regione con una netta preponderanza dalle regioni del centrosud dell’Italia. La Ciclat Trasporti Ambiente, arriva dall’Emilia Romagna (da Ravenna), per il resto, c’è il raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla Impregico (Taranto, che nel comprensorio fermano, ha in gestione i servizi di igiene urbana di Sant’Elpidio a Mare) e la Gial PLat (Lecce); c’è la Tekneko Sistemi Ecologici di Avezzano (L’Aquila) che è ‘sbarcata’ per la prima volta nel fermano aggiudicandosi la gestione della raccolta rifiuti nel Comune di Montegranaro; e ancora tra le proposte pervenute, figurano Teorema (con Avr ausiliaria, di Roma); un altro raggruppamento temporaneo di imprese composto da Win Ecology (Padova) e Ecogin (Napoli), con ausiliaria la società Del Prete (Latina). Queste le richieste pervenute allo scadere dei termini e, al momento, i responsabili del procedimento le hanno ammesse tutte, anche se dovranno seguire ulteriori passaggi per stabilire una graduatoria e individuare il nuovo, atteso, gestore di un servizio che a Porto Sant’Elpidio da tantissimi anni (in seguito a proroghe su proroghe) sta svolgendo la srl del posto, l’Ecoelpidiense. Il valore dell’appalto è pari a 20miliioni 271 mila euro (oltre 16milioni 700mila al netto di Iva), ha una durata di cinque anni per cui l’importo annuale ammonta a poco più di 3,3 milioni di euro. Nelle operazioni di gara resta opzionale l’affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo ecocentro comunale (a ridosso dell’area industriale sud, San Filippo) di cui la ditta aggiudicataria dovrà farsi carico solo se non dovesse arrivare il finanziamento chiesto al Ministero della Transizione Ecologica. Lavori il cui importo è di 350.700 euro e, qualora alla realizzazione dovesse provvedere la ditta appaltatrice, il Comune le verserà un canone annuo aggiuntivo di oltre 70mila euro. Marisa Colibazzi