Gestione dei rifiuti, dubbi sul futuro

Già nel precedente mandato elettorale la questione del servizio di gestione e raccolta dei rifiuti aveva tenuto banco a Montegiorgio, l’argomento è tornato di nuovo ad essere discusso nell’ultima seduta del Consiglio comunale per effetto della mozione presentata dal gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’. "Ormai è oltre un anno che il servizio viene prorogato ogni 6 mesi alla ditta che sta svolgendo ora il servizio – spiega Claudio Ferracuti – questo oltre ad avere un costo maggiore per la collettività, ha evidenziato anomalie nel servizio. Faccio qualche esempio l’impianto automatizzato del centro di raccolta che è rimasto guasto per un lungo periodo, gli orari di apertura dell’Eco centro ridotti rispetto alle necessità della popolazione ed altri questioni che abbiamo più volte evidenziato".

E’ stato il vice sindaco e assessore all’ambiente Alan Petrini a rispondere sulla mozione, proponendo una cronistoria di una vicenda che sta seguendo gli effetti di un ricorso al Tar. "Nell’estate 2023 sono state aperte le buste per il nuovo bando che avrebbe assegnato il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti a Montegiorgio – illustra Petrini – ma l’Ufficio comunale valutata come anomala l’offerta della prima in graduatoria, perché ritenuta eccessivamente bassa, aveva predisposto l’affidamento alla seconda in graduatoria. La ditta vincitrice ha pero presentato ricorso al Tar. In sostanza l’8 febbraio il Tar si è pronunciato invitando il Comune di Montegiorgio a confrontarsi con la ditta prima in graduatoria per valutare se le osservazioni presentate sono sufficienti. Nel giro di qualche settimana, ci sarà una riunione fra i rappresentanti della ditta vincitrice e il Comune, quindi si valuterà se le risposte sono esaustive. Potrebbe capitare che i nostri tecnici non valutino sufficienti le integrazioni presentate e si voglia proseguire con la seconda in graduatoria, e questo potrebbe spingere ad un ulteriore ricorso la vincitrice. Quello che è importante precisare che non esiste nessuna volontà politica, i ritardi per il conferimento del nuovo bando sono derivati da questo ricorso. I tecnici del Comune di cui abbiamo massima fiducia, stanno lavorando per ottenere un risultato che interessa tutta la collettività, ciò per garantire un servizio efficiente e un rapporto qualità prezzo adeguato". La minoranza in questo caso, non si è detta soddisfatta della risposta dell’Amministrazione. Alessio Carassai