Gestione dei rifiuti, scontro in consiglio

Il consiglio comunale approva a maggioranza le principali aliquote comunali, contrasti fra Amministrazione e minoranza, ma la gestione e raccolta dei rifiuti a sollevare la polemiche. Come annunciato dall’assessore al Bilancio Lorena Marzialetti, l’Irpef è stata mantenuta allo 0,8% con esenzione per le fasce di reddito sotto ai 7.500 euro, inalterata l’Imu rispetto al 2024, scelte maturate per garantire gli equilibri di bilancio dell’Ente e la qualità dei servizi esistenti. Sulle imposte la minoranza ha votato contro, spiegando che il Bilancio ricalca quello degli anni precedenti, ma si poteva apportare qualche modifica a sostegno delle fasce più deboli. "Nel 2022 pagavamo circa 500.000 euro – spiega Claudio Ferracuti della minoranza – per avere un servizio già a quel tempo lacunoso. Oggi per lo stesso servizio, paghiamo 887.000 euro l’anno. A cosa è dovuta questa differenza di prezzo. A mio avviso ritornando al sistema di raccolta con le campane per la raccolta dei materiali principali si potrebbe ridurre il costo rispetto al porta a porta".

"Il costo effettivo del servizio di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti è di 720.000 euro l’anno – spiega il sindaco Michele Ortenzi – la differenza di prezzo con 887.000 sta in spese accessorie che fanno parte degli obblighi di legge. Il rapporto va fatto fra 500.000 e 720.000 euro. Secondo la minoranza si tratterebbe di una cifra sopra dimensionata, ma posso garantirvi che è l’esatto contrario. Il servizio svolto nel 2022 faceva riferimento ad un appalto firmato nel 2017 in mezzo ci sono: pandemia, guerre e l’aumento esponenziale del costo delle materie prime e dell’energia, che ha fatto lievitare tutto. Molte grandi ditte del territorio non hanno neppure partecipato al bando, e mi hanno spiegato che per loro l’offerta non era vantaggiosa, per questo sostengo che questo appalto è addirittura sottodimensionato. Abbiamo deciso tempo fa di togliere le campane per la raccolta perché creavano condizioni di degrado urbano".

Altra questione il finanziamento per l’adeguamento sismico per l’attuale casa di riposo. "Avevamo ricevuto un finanziamento per l’adeguamento sismico della casa di riposo – spiega l’assessore Alan Petrini – abbiamo chiesto una perizia che evidenzia che non è possibile effettuare l’intervento e garantire la sicurezza imposta dalla legge, pertanto, abbiamo chiesto la fattibilità di spostare il finanziamento per il progetto alla casa di riposo nel convento dei cappuccini".

Alessio Carassai