Gestione del porto e polemica. Il Pd: la Sgds sarebbe inadeguata

Il gruppo consiliare del PD torna a contestare l’ipotesi prospettata dall’amministrazione di affidare la gestione provvisoria del porto alla .Sgds multiservizi. Secondo i Dem: "La società partecipata .è inadeguata per competenza in materia portuale e per struttura amministrativa per cui non vorremmo che dopo la pubblica illuminazione la gestione del porto possa rappresentare per essa il colpo mortale". Detto questo i Democratici proseguono facendo presente che la Sgds gestisce già servizi impegnativi e troppo importanti per la città e non vorrebbero che fossero danneggiati, così come il destino degli stessi dipendenti da un impegno gravoso e fuori portata come quello del porto. I Dem quindi approfittano dell’occasione per criticare i massimi rappresentanti dell’amministrazione che, dopo la conferma della decadenza della concessione della società Marina avrebbero assunto comportamenti inadeguati e poco istituzionali (l’appunto è forse riferibile al fatto che si siano recati di persona negli uffici della Marina a prelevare della documentazione: "Ciò - dichiarano testualmente i dem - sta producendo una situazione di confusione tanto tra gli operatori quanto tra i cittadini e anche per questo riteniamo indispensabile riportare la discussione su un livello istituzionale per condividere lo stato delle cose". In conclusione il PD propone un confronto ampio e trasparente nelle apposite commissioni e in Consiglio Comunale per superare l’evidente stato di difficoltà dell’attuale Amministrazione e condividere: "La Sgds gestisce già servizi impegnativi e troppo importanti per la città e non vorremmo mai che fossero danneggiati, così come il destino degli stessi dipendenti, da un impegno gravoso e fuori portata come quello del porto. Un percorso comune, da sviluppare nel tempo, per creare le condizioni necessarie al completamento dell’area portuale tutta e quindi al funzionamento della struttura".

