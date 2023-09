Gestione del porto, il Pd: "Ora una gara pubblica"

In merito alla vacatio amministrativa che si prospetta per la struttura portuale in seguito al decreto con cui il Comune ha dichiarato la decadenza della concessione demaniale della società Marina di Porto San Giorgio spa, il Pd si fa vivo con una proposta nuova e potenzialmente esplosiva. Ad introdurla la consigliera e vicesegretaria della sezione dei Dem, Claudia Bonanno, e poi sviluppata dagli ex sindaci Claudio Brignocchi e Nicola Loira. Bonanno spiega che non è intenzione del partito entrare nel merito della dichiarazione di decadenza, dovuta al mancato pagamento da parte della società di canoni demaniali per circa 970.000 euro: "A noi interessa conoscere quali siano le intenzioni dell’amministrazione per il dopo. Quello che vogliamo è che, nell’immediato e a seguito di un’azione di assoluta trasparenza venga scelto un nuovo soggetto che gestisca anche il piano regolatore del porto".

Il Pd mette all’indice le due ipotesi su cui la maggioranza sta lavorando per il dopo e cioè: affidamento dei servizi in house alla propria partecipata Sgds Multiservizi, suddivisione delle attività in diverse concessioni: "Noto tanta confusione – annota Brignocchi – tant’è che nulla è stato fatto per organizzare la fase successiva alla scadenza della decadenza il 25 agosto per la quale è stata concessa una proroga di tre mesi. Noi siamo d’accordo che l’amministrazione abbia dichiarato la decadenza perché non c’erano più le condizioni per andare avanti". Al Pd appare chiaro che in amministrazione vi sia la volontà di puntare a un non meglio specificato spacchettamento: "Sarebbe una prospettiva lacunosa e perdente", secondo Brignocchi: "Riteniamo si debba andare alla predisposizione di un bando per indire una gara ad evidenza pubblica anche a livello europeo per affidare la concessione ad un gruppo forte. Lo spacchettamento è un’ipotesi ridicola, perché poi a chi andrebbe parte pubblica e come scegliere i concessionari, tra gli amici degli amici certo no, ma a seguito di evidenza pubblica: "Vogliamo – chiosa Loira – scelte trasparenti considerando che oggi siamo in una situazione diversa rispetto a 40 anni fa: disponiamo cioè dello strumento che può consentire il completamento del porto con la realizzazione di quei servizi che mancano".

Silvio Sebastiani