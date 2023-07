Gestione della pandemia Onorificenze ai vigili urbani

Il loro è stato un contributo importante, anche durante il periodo del Covid. Meritavano un riconoscimento gli agenti di polizia locale che nei giorni scorsi hanno ricevuto, dalle mani del sindaco Calcinaro e dell’assessore Torresi, le onorificenze della Regione Marche "l’importante ruolo svolto dal personale nella gestione della crisi pandemica da Covid-19, a loro è spettato un ruolo cruciale nel far rispettare le disposizioni anti-Covid-19, oltre che nel rispondere alle richieste di aiuto da parte dei cittadini", si legge nella delibera regionale che ha disposto questi encomi. Un riconoscimento che premia lo spirito di sacrificio di chi ha messo in pericolo la propria vita, per tenere al sicuro i cittadini, a tutti le parole di congratulazioni del sindaco Paolo Calcinaro che ha evidenziato il loro ruolo importante e fondamentale, il loro essere sempre al servizio dei cittadini, il loro supporto nella vita della comunità, come lo è stato ed esempio nel periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. Anche il vice sindaco e Assessore con delega alla Polizia Locale Mauro Torresi ha voluto sottolineare il lavoro quotidiano, costante e certosino che la Polizia Locale svolge, la sua sempre puntuale presenza nelle funzioni di sicurezza e Pubblica Sicurezza per la città, sulle strade e per la tutela del territorio e dell’ambiente.

Questi i nomi dei premiati: il Comandante Vittorio Palloni, gli agenti Sandro Tomassini, Franco Chiarini, Indira Vallesi, Cristiano Capparelli, Gianfranco Santarelli, Pina Pazzaglia, Alberto Rogante, Maurizio Fornelli, Anna Maria Del Papa, Mirco Pistonesi, Debora Evandri, Ivan Piccinini, Maurizio Iacopini, Simone Marinangeli, Marco Cupelli, Riccardo Carosi, Nico Iommi, Chiara Parlatoni, Fabrizio Stanghetta, Corrado Gennarini, Enrico Cerri, Leonardo Diomedi, Fabrizio Giusti, Moreno Poeta e Fabrizio Traini. Un lavoro quello della Polizia Locale che segue anche percorsi formativi aggiornati come avvenuto recentemente a cura del Team Ipts Marche. Gli agenti si sono visti alle prese con le tecniche e tattiche operative di polizia più moderne. Diversi temi trattati nella due giorni formativa fra cui triangolazione e la distanza di sicurezza.