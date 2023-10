Gestione della Piscina di Porto Sant'Elpidio fino al 2039: Nuoto, Fitness e Corsi per Bambini

La gestione ventennale della piscina comunale ‘Fausto Patrignani’, recentemente riqualificata e ampliata, resta saldamente in mano alla Cooperativa sportiva dilettante Acquarium e, grazie a una proroga di quattro anni recentemente deliberata dalla giunta, ci resterà fino al 30 settembre 2039. "In questo modo, la cooperativa potrà ammortizzare integralmente i costi di cui si è fatta carico per i lavori di ampliamento degli spogliatoi al lato nord dell’impianto per complessivi 207 mila euro" recita l’atto della giunta Ciarpella in cui si dispone la proroga della gestione. Le condizioni previste nella convenzione rimangono inalterate e al Comune resta l’onere di erogare ad Acquarium un contributo annuo in conto capitale di 52.250mila euro e un contributo annuo di gestione di 27mila euro. Quest’anno, la cooperativa festeggia i 40 anni dalla sua fondazione e, come sempre, propone un’ampia offerta di corsi e orari di nuoto libero, di acqua fitness e, su specifica richiesta, ha incrementato gli orari della scuola nuoto per bambini – piscina didattica con corsi monosettimanali il venerdì alle ore 16 e di acquaticità per bimbi da 1 a 3 anni, il lunedì alle ore 10,30. Info: 0734 994946.