Gestione dell'emergenza Covid a Porto San Giorgio: encomio alla polizia municipale

Encomi al corpo di polizia municipale per la gestione dell’emergenza Covid 19. "Presenza e controllo con spirito di servizio", così il primo cittadino Valerio Vesprini ha consegnato gli attestati di onorificenza che la Regione Marche ha attribuito al corpo di polizia municipale. I 16 riconoscimenti sono accompagnati dall’encomio: “in segno di stima e gratitudine, per l’importante ruolo svolto nella gestione della crisi pandemica da Covid-19”. L’iniziativa ha carattere straordinario ed unico. Tra i criteri c’è l’aver prestato servizio nel periodo cruciale della pandemia "organizzando ed attuando attività mirate a garantire il rispetto delle norme emanate in relazione all’emergenza sanitaria, supportando attivamente la popolazione ed esponendosi ad un rischio personale elevato di contagio", spiega la Regione. Vesprini si è complimentato con il comandante Giovanni Paris, sottolineando: "la presenza sul territorio e la professionalità dimostrate dal personale della Polizia municipale in un periodo di difficoltà ed incertezze per la città e per la Nazione Ho seguito l’emergenza nelle vesti di assessore alla sicurezza: già allora era evidente lo spirito di servizio con il quale il personale si era messo a disposizione dei cittadini".