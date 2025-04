Gestione musei civici, pubblicato l’avviso

E’ stato pubblicato l’avviso per appaltare la gestione dei musei civici e di tutto ciò che comporta un ufficio turistico. Nello specifico, nel bando di parla di gestione dei servizi di accoglienza, assistenza alla visita e didattica dei musei civici (seppure nella situazione provvisoria data dai lavori in corso nel palazzo che ospita la civica pinacoteca), della torre gerosolimitana e del percorso museale e monumentale della città, dell’accoglienza turistica, del supporto a eventi organizzati dall’amministrazione. L’appalto avrà una durata di due anni, a partire indicativamente dal giugno prossimo. Il Comune si riserva la facoltà di avvalersi di una proroga tecnica per un massimo di 6 mesi. Il valore complessivo dell’appalto è di poco più di 110mila euro. I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione d’interesse entro le ore 13 del 15 aprile solo tramite pec a protocollo@pec.santelpidioamare.it, utilizzando il modello di domanda scaricabile dal sito del Comune. La valutazione dell’offerta tecnica farà riferimento alla proposta progettuale, al progetto organizzativo, di gestione, di promozione e comunicazione, del personale e dell’ulteriore aggiunta di proposte migliorative.