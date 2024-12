Gestione porto: continua la battaglia legale

E’ stata pubblicata lunedì la sentenza del Tar Marche con cui il Giudice aderendo a quanto richiesto dalla Marina di Porto San Giorgio S.r.l. annulla, in parte, la deliberazione della Giunta Comunale di Porto San Giorgio avente ad oggetto ’Gestione del porto turistico a seguito della decadenza pronunciata con decreto dirigenziale numero 4/2023’. Ne dà notizia il presidente della Società Marina, ingegnere Renato Marconi: "Infatti – afferma – il Tar, pur ribadendo la decadenza della concessione della Marina (ancora in ogni caso sotto giudizio da parte del Consiglio di Stato) conferma che il Comune, nel corso di tale giudizio di appello, si è impegnato a non mettere in esecuzione la sentenza di primo grado prima degli esiti definitivi del giudizio stesso, e quindi prima della pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato. A fronte di tale impegno espresso – spiega ancora Marconi – il Tar Marche, dando ragione alla Marina, ha annullato la parte di delibera nella quale il Comune vietava alla Società di stipulare ( nelle more del Giudizio) contratti di ormeggio e incassare i proventi delle attività in regime di affidamento ex art. 45 bis Codice della navigazione in quanto aspetti di natura esclusivamente privatistica".

l presidente della società Marina così conclude: "Il Tar ha anche aggiunto, e ci teniamo a ribadirlo, che ’L’art. 1, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990’ stabilisce che i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede. Il Comune – la chiosa di Marconi – ha infranto malamente questo principio, sancito anche dalla Costituzione, danneggiando la Marina ma anche ogni singolo cittadino di Porto San Giorgio e dell’intero fermano".