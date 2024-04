Gestire le emozioni, i corsi di Psiche 2000

Sta proseguendo il progetto Play District e da oggi (dalle ore 16 alle 19) in Piazzale Virgilio, alla Torre dell’orologio, iniziano dei corsi promossi da Psiche 2000 rivolti a ragazzi tra i 16 e i 34 anni, sul tema ‘Come riconoscere e gestire le emozioni: dalle difficoltà alimentari agli atti autolesionistici’. Tre gli appuntamenti previsti per questa iniziativa: l’incontro odierno sarà sul tema ‘Dialogando tra le emozioni’; l’11 aprile su ‘Riconoscere le emozioni’ e il 18 aprile su ‘Le emozioni incontrano la mia storia’. Per informazioni e prenotazioni: 391 13601408, psiche2000.fm@gmail.com. Inoltre, presso lo sportello Informagiovani (alla Torre dell’orologio) sarà attivo uno spazio per i ragazzi dedicato all’orientamento scolastico e professionale, con attività di consulenza e orientamento professionale e formativo da realizzare attraverso colloqui individuali di orientamento con una psicologa del lavoro. Anche questa iniziativa rientra nel progetto ‘Play District’. Lo sportello sarà aperto una volta a settimana per 3 ore (dalle 9 alle 12) su appuntamento, a partire da oggi fino al 28 novembre (chiuso ad agosto). Per prenotazioni e informazioni: orientamento.lavoro.psiche2000@gmail.com.