Ggli appuntamenti tra Montegiorgio,. Servigliano e Magliano

Musica, giochi e tradizioni, sono variegati gli appuntamenti per oggi e domani nei comuni dell’entroterra Fermano, per trascorrere le festività insieme. A Montegiorgio, organizzato dalla sezione locale dell’Archeoclub, in collaborazione con l’Amministrazione, si terrà oggi alle 21,15 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Monteverde, frazione di Montegiorgio, il concerto ‘Dies est laetitiae’, ospiti i musicisti Gionni Scriboni (Piva e Smallipipe) e Maurizio Mazzaferri (organo). A Magliano di Tenna, domani 28 dicembre alle 21 nei locali dell’ex sala consiliare, che oggi svolge la funzione di sala polivalente, si terrà la tradizionale ‘Tombolata’, un momento di ritrovo e gioco per grandi e piccini. A Servigliano domani alle 21,15 al Teatro comunale in piazza Roma, si terrà ‘Danzando il tempo: Corpi e corde’, esibizione di Archeo danza, musica e proiezione di storie di comunità legate al 2023.