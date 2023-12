Ghiaccio, castelli e presepi: arriva Natale

’Dal regno del ghiaccio al castello dei presepi’. Forse è un po’ forzato ma comunque abbastanza efficace il tema che l’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili ha assegnato al Natale 2023. Il ’regno di ghiaccio’ forse dovuto alla presenza in piazza Matteotti dell’igloo polare di Babbo Natale e ’il castello dei presepi’ al maxi allestimento nella chiesa del Crocifisso, oltreché ai due presepi di antica tradizione napoletana, in mostra nella sala Castellani.

I ragazzi del liceo artistico sono stati coinvolti in prima persona tanto che realizzeranno un percorso presepiale in Corso Castel San Giorgio nel Borgo Antico e un allestimenti in piazza San Giorgio. Che ospiterà anche un’elaborazione di Roberto Vittori. Presepi artistici saranno costruiti da Giacomo Bazzani nel mercato coperto, dove troverà spazio anche una mostra d’arte. Sono tante le cose da vedere e che invogliano a fare una passeggiata magari soffermandosi in qualche negozio, unendo così gli aspetti religiosi a quelli commerciali calssici del Natale.

Porto San Giorgio si appresta dunque ad assicurare la migliore delle accoglienze per tutte le fasce di età a cominciare dai bambini che in piazza Matteotti troveranno, oltre all’igloo di Babbo Natale entro cui ci saranno animazioni per loro, una casetta per i dolci, la giostra delle mongolfiere ed una postazione per i selfie. Particolare attenzione è stata posta nella predisposizione delle luminarie il cui campo d’intervento è stato ampliato rispetto all’anno scorso.

Le luci per creare la migliore atmosfera natalizia saranno accese alle ore 16 di domenica prossima. Per le iniziative musicali in evidenza il concerto di Santa Cecilia della banda cittadina il giorno 8 dicembre nel teatro e il concerto Gospel sotto l’albero il 25 dicembre sul viale Buozzi , Per la festa della Befana ci sarà il ritorno di Cristina D’Avena.

Ma ci sarà anche spazio per lo sport, con in evidenza la Coppa Italia Cym Boxe e il torneo natalizio di calcio giovanile il 27, 28 e 29 dicembre.

Da ultimo, il prossimo 10 dicembre si celebrerà la festa per i 10 anni di istituzione della De.Co., Denominazione comunale del vero brodetto sangiorgese. Il cartellone natalizio è costato 105.000 euro.

Forse il suo aspetto più significativo è che nella sua formulazione ed esecuzione è stata coinvolta praticamente tutta la città. Gli assessori Marcattili e Carlotta Lanciotti ne hanno preso atto e ringraziato tutti.

La stesa cosa ha fatto il sindaco Valerio Vesprini ribadendo il suo chiodo fisso che gli obiettivi si raggiungono quando c’è unanimità di intenti.

Silvio Sebastiani