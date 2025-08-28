Ghiaia trascinata dalla pioggia. Residente bloccato in casa

La pioggia trascina il ghiaino della strada provinciale all’imbocco di una casa, facendone un cumulo che impedisce al residente di uscire, ma la provincia non interviene ed il sindaco esprime totale disappunto personale e istituzionale. Il caso riguarda la strada provinciale ‘Costa da sole’ su comune di Lapedona, il cui sindaco Mauro Pieroni, è noto per aver ribadito più volte la necessità di un ripristino corale della viabilità provinciale. "Su questa provinciale non si fa manutenzione da oltre dieci anni – dice Pieroni – per cui il manto stradale ormai è ridotto a brandelli di asfalto e composto quasi totalmente a ghiaino a cui si aggiungono tombini fatiscenti che a nulla influiscono nella regimentazione delle acque. Proprio per questo, il ghiaino stradale è stato trascinato dalle piogge dei giorni scorsi, e accumulato all’ingresso dell’abitazione al termine della via. Da sindaco, che per legge non può intervenire su una strada provinciale, mi sono rivolto all’ente di competenza, per sentirmi rispondere che il personale era impegnato sulla viabilità della Lungotenna dove è prossima l’inaugurazione della strada. Premesso che in tempi pre elettorali si debbano tagliare nastri – aggiunge Pieroni tra sarcasmo ed amarezza – mi chiedo: può essere sintomo di buona amministrazione investire in una strada, e lasciarne nel nulla un’altra dove risiedono dieci famiglie, una struttura ricettiva e un’altra in procinto di sorgere, ad oggi in fase progettuale? Come può la provincia, non intervenire neanche in un’occasione di emergenza come in questo caso, perché impegnata a preparare un taglio del nastro?".

Oltre le parole i fatti. Contravvenendo a quanto previsto dalla legge in merito alle distinte competenze su strade comunali o provinciali, Pieroni ha fatto intervenire il dipendente comunale nello sgombro dell’ingresso dell’abitazione in questione. "Non potevo certo restare a guardare – prosegue – ma è inaccettabile che si permetta di tenere strade in questo stato di costante pericolo e rischio per gli utenti, sbandierando e promuovendo la rigenerazione dei borghi". Per quanto Pieroni si sia già espresso in merito all’iniquità degli investimenti pubblici sulla viabilità provinciale, torna a ribadirne il concetto. "Lo faccio ora più che mai –aggiunge – a fronte di quanto accaduto posto in relazione allo stato in cui questa provincia agisce ritenendo più importante preparare un’inaugurazione a fini elettorali, anziché liberare l’ingresso dell’abitazione di una famiglia. Ricordiamoci – conclude Pieroni – che un territorio non si amministra facendo figli e figliastri e che a tagliar nastri, son buoni tutti".

Paola Pieragostini