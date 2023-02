"Già tante prenotazioni e richieste Si prospetta un trend in crescita"

I vertici delle principali associazioni di operatori dell’accoglienza delle Marche e del fermano (entramnbe aderenti a Confcommercio), Daniele Gatti (Villaggi Marche) e Devis Alesi (B&B del fermano), tornano più che soddisfatti dalla Bit (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano, dove hanno potuto registrare la crescente attenzione per le Marche e, nello specifico, per il fermano territorio per il quale ci sono ottime prospettive. Sempre più importante in questi scenari è il brand territoriale "e in questa direzione siamo pronti a collaborare con l’Atim (Agenzia del Turismo e della Internazionalizzazione delle Marche) su progettualità, destinazioni, potenziamento del brand Marche e destagionalizzazione" spiega Gatti. "Vogliamo mettere in sinergia enti locali, associazioni di categoria, Atim e Regione per una promozione territoriale ad ampio raggio" afferma Andrea Putzu, presidente della II Commissione regionale con delega al turismo che, oltre al turismo esperienziale e alla destagionalizzazione, per il fermano vede con interesse le opportunità che possono derivare dal cineturismo tanto che intende convocare un incontro con i sindaci del fermano "per stilare un protocollo d’intesa tra Fondazione Marche Cultura, Atim e Comuni". "Alla Bit abbiamo avuto la conferma di ottimi segnali in vista dei prossimi mesi – aggiunge Gatti che si è presentato alla fiera di settore forte del 1,5 milioni di presenze turistiche registrate dai villaggi aderenti alla rete (che conta 24mila posti letto) nel 2022 –, e lo dimostrano le migliaia di richieste che stiamo ricevendo a un mese dalla riapertura delle prenotazioni. Stiamo assistendo a una crescita di richieste di vacanze all’aria aperta". Molto bene anche i B&B del fermano (l’associazione conta un centinaio di strutture): "Si sta prospettando un trend in linea con la crescita degli ultimi due anni – dice Alesi - e stiamo già registrando numerose prenotazioni e accessi sul nostro portale bbfermanomarche.it dove abbiamo appena lanciato la nostra campagna promozionale con un budget raddoppiato rispetto allo scorso anno. Stiamo per lanciare il nostro canale youtube. Fare rete tra B&B, estendendola anche alle eccellenze commerciali, di ristorazione e artigiane è la nostra carta vincente".

Marisa Colibazzi