Giallo vicino al campetto Trovato un pacchetto con 14 grammi di hashish

I carabinieri di Porto Sant’Elpidio nel corso di un controllo del territorio, presso una zona adiacente ad un campo di calcetto, hanno rinvenuto occultata sostanza stupefacente. Durante l’operazione, è stato infatti trovato un plico contenente otto involucri in cellophane, ognuno contenente frammenti di sostanza stupefacente di tipo hashish, con un peso complessivo di 14 grammi. La droga rinvenuta sembrerebbe destinata alla vendita a terzi. Di conseguenza, la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro penale. Al momento, le indagini sono in corso, inclusa la possibile identificazione del detentore della droga tramite l’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblica o privata presenti nella zona. Parallelamente i carabinieri di Porto San Giorgio, all’esito di una perquisizione personale e veicolare hanno segnalato all’autorità amministrativa competente, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, un marocchino di 18 anni, un 33enne e un 40enne entrambi fermani. Gli ultimi due, controllati a bordo di un’auto in località Lido Tre Archi erano in possesso di cocaina e hashish. Nei confronti del conducente i militari dell’Arma hanno disposto anche il ritiro della patente di guida. Il marocchino 18enne è stato invece fermato e sottoposto a perquisizione personale lungo il lungomare Gramsci, aveva con sé due sigarette artigianali contenenti complessivamente due grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, che si presume fossero detenute per uso personale. A Fermo invece, in località Lido Tre Archi, i carabinieri della sezione operativa hanno fermato e sottoposto a perquisizione personale un 29enne del luogo trovato in possesso di hashish detenuta per uso personale.