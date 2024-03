Giammarini all’attacco:: "Le tamerici sono malate"

La questione tamerici tiene sempre banco a Porto San Giorgio e non solo. Oggi a farsi sentire è il capogruppo di maggioranza, Alberto Giammarini, il quale definisce "sgangherata" la posizione sulle piante tenuta dagli ambientalisti del Comitato per la salvaguardia del lungomare di Porto San Giorgio" e giudica confusionaria" quella seguita dal PD. Secondo lui, questo succede perché entrambi, ambientalisti e Democratic,i non vogliono prendere atto che le piante di tamerici sono malate, gravemente malate perché affette da funghi, micosi e carie legnosa che ne determinano lo svuotamento interno del fusto. Lo ha fatto presente, dopo aver effettuato un accurato sopralluogo il settore forestazione della Regione Marche. Quest’ultimo ha anche negato al comitato ambientalista, che ne aveva fatto richiesta, il riconoscimento al filare formazione vegetale monumentale "Giammarini conclude quindi lanciando altre frecciatine Pd accusandolo tra l’altro di incoerenza "E’ stato proprio il il Pd – queste le sue parole – a presentare formalmente un’interrogazione in cui accoglieva di buon grado l’ipotesi di spostamento del filare ad est. Goffamente l’ha poi ritirata per presentarne una nuova senza ipotesi di spostamento. La realtà è diversa, opposta a quella che Pd e Comitato vogliono rappresentare ai cittadini sangiorgesi i quali, invece, meritano di conoscere la verità e non la sola visione di parte. Dalla recente uscita sulla stampa del Comitato, emerge la sua singolare pretesa e troppo comoda di sentirsi dire dalla Regione ciò che desidera, e non che le tamerici (come da tempo acclarato grazie alla perizia agronomica fatta espletare dall’Amministrazione sono gravemente malate. La conclusone di Giammarini: ! grazie allo spostamento dell’attuale aiuola spartitraffico verso est con relativa ripiantumazione, si otterrà sul lungomare una pista ciclabile più sicura e ombreggiante, un transito altrettanto sicuro per i pedoni (il marciapiede sul lato ovest sarà più ampio e privo di barriere architettoniche) e per la auto con possibilità di sosta e parcheggio".