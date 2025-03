Giammarini: "In attesa del bando conduzione transitoria della Sgds"

"Sindaco, vice sindaco e uffici indubbiamente hanno svolto un lavoro straordinario nel porto turistico, ponendo fine a una gestione caratterizzata da gravi inadempienze". Lo sostiene Alberto Giammarini capogruppo consiliare di maggioranza ’Si muove Psg al centro’: "Ora – aggiunge – in attesa del bando di gara per la scelta del gestore è tempo di avviare una nuova fase di conduzione transitoria dell’approdo tramite la Sgds Multiservizi. La società partecipata sta da diversi mesi sta lavorando su tutti gli aspetti economico-finanziari e gestionali per assicurare il miglioramento dei servizi".

Poi, detto questo per il porto, Giammarini mette in evidenza che l’amministrazione in poco tempo ha effettuato numerosi interventi: dalla messa in sicurezza delle aree verdi al rilancio dell’Arena Europa, dalla sistemazione della foce del fosso Petronilla alla riqualificazione del mercato coperto. Proseguono anche i lavori di riqualificazione del lungomare come pure il rifacimento di marciapiedi e asfaltature in diverse zone della città.

L’Amministrazione inoltre è già impegnata nella programmazione di interventi futuri, come l’efficientamento energetico del Palazzetto dello sport, piazza Gaslini e Piazza Mentana, e il riassetto della morfologia strutturale dell’imboccatura del porto: "Questi interventi e progetti sono la dimostrazione di un’Amministrazione che lavora con responsabilità, impegno e determinazione, portando avanti un’azione amministrativa efficace e orientata al bene della comunità".