Giammarini: "Mercato coperto, ora i fatti dopo anni di sole parole"

"L’Amministrazione comunale è riuscita in pochi mesi a ‘passare ai fatti’ dopo decenni di belle idee, molte intenzioni e poca sostanza sul futuro del mercato agroalimentare coperto". Lo sostiene il consigliere di maggioranza, Alberto Giammarini, dando atto che è stato finalmente presentato un progetto che riguarda la riqualificazione sia della struttura mercato che degli spazi esterni. Secondo lui, si tratta dello strumento chiave che potrà permettere di ricercare finanziamenti e di poter già intervenire grazie allo stanziamento iniziale di 250 mila euro, a cui si aggiungono i 350 mila euro inseriti nel piano 2023 delle Opere pubbliche.

"La struttura – rileva il consigliere di maggioranza – ha spazi e potenzialità per diventare una calamita di interessi: nello studio, che potrà adeguarsi alle modifiche che si riterranno necessarie, si è tenuto conto del rilievo storico e della posizione. L’Amministrazione intende preservare i luoghi e lo stile, rendere gli spazi polifunzionali lasciando immaginare utilizzi funzionali per il turismo e pure attività culturali. Il progetto appare convincente e concreto: si agirà ‘a step’, per limitare i disagi degli operatori. Altra buona notizia è che i lavori sulla facciata sud inizieranno a maggio. Una particolare attenzione è stata riservata ai consumi energetici: il mercato coperto cercherà di ottimizzarli con impianti moderni e con la realizzazione di una rete di servizi che attualmente manca. Non solo il sindaco Valerio Vesprini è stato convinto dal progetto, ma anche la maggioranza. A pochi mesi dall’inizio del mandato credo sia stata subito imboccata la strada giusta verso il rilancio della città".