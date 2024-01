Giampaolo all’Ancona, la rabbia della Samb

"Il gioco del calcio è bello perché è uno sport e come tutti gli sport prevede il rispetto degli altri, ma c’è anche chi bara e qui qualcuno ha barato. Non credo ci abbia rimesso la Samb, piuttosto la Recanatese (si ritroverà un ex da avversario, ndr), mi sento un po’ usato. Dobbiamo a questo punto rivalutare i calciatori che abbiamo in organico, molti dei quali hanno rinunciato alla serie C per vestire la maglia della Samb ed hanno addirittura sposato il nostro progetto quando ancora ci chiamavamo San Benedetto calcio". Sulla vicenda Giampaolo è intervenuto lo stesso presidente Vittorio Massi, ieri, presente al Samba Village a seguire gli allenamenti della sua Samb. E’ lì che avrebbe dovuto essere anche l’attaccante Daniel Giampaolo, atteso in riviera da giorni e svincolatosi dalla Recanatese proprio per vestire la maglia rossoblù. Nella giornata di mercoledì il ripensamento quando oramai era tutto fatto. Mancava soltanto la firma che comunque non sarebbe potuta arrivare prima di ieri poiché il calciatore si era svincolato soltanto da due giorni fa. Giampaolo, ottenuta la rescissione con la Recanatese avrebbe dovuto allenarsi agli ordini di mister Lauro già mercoledì ma per un virus intestinale (almeno questo è quanto aveva comunicato alla Samb) aveva ritardato il suo arrivo, a ieri. L’ex Recanatese, che era in parola con i rossoblù da prima di Natale, aveva fatto stampare la nuova maglia numero 10 e trovato casa in riviera, invece, ieri, si è legato all’Ancona, fino al 30 giugno 2024. "Avevo desiderio di mantenere la categoria – ha detto – e quando si è aperta la possibilità di approdare ad Ancona, una piazza che mi ha sempre affascinato, non ho esitato".

Comprensibile lo sgomento e la delusione in casa Samb. La società ha immediatamente diffuso una nota stampa: "La U.S. Sambenedettese esprime tutto il proprio dissenso per il comportamento altamente scorretto del calciatore Daniel Giampaolo e del suo agente Gianfranco Cicchetti, che vanno contro ogni principio di rispetto e lealtà sportiva: infatti, dopo aver raggiunto da giorni l’intesa totale tra le parti e aver insieme concordato anche altri dettagli importanti come numero di maglia (già stampata) ed alloggio, il calciatore in questione dalla serata di ieri non ha più risposto alle chiamate dei dirigenti rossoblù accordandosi contemporaneamente con un altro club senza effettuare la minima comunicazione. Un atteggiamento davvero indecoroso nei confronti della Samb e dell’intera città, segnale chiaro di una mentalità che non può sposarsi affatto con quella rossoblù: serietà e valori morali restano per tutti noi aspetti principali, che sono venuti meno in poche ore da parte di personaggi dai quali la nostra società è ben felice di prendere definitivamente le distanze nel presente e nel futuro".

Sabrina Vinciguerra