Giampieri: "Escalation di emergenze Spesi 6 milioni nei servizi sociali"

Sono numeri e progetti ma dietro ci sono le storie delle persone, i problemi, la sofferenza di tutti i giorni. Fa il punto della situazione in città l’assessore ai servizi sociali Mirco Giampieri, per un settore che si muove su più fronti, dalle scuole alle disabilità, dai minori alle povertà, dalle situazioni di disagio delle famiglie, ai sostegni per affitti e lavoro. La guida dell’ufficio è di Giovanni Della Casa, il 2022 è stato l’anno dell’emergenza povertà, il disagio aumenta anche per l’anno in corso ed è essenziale pensare alla solitudine dei più fragili: "Proprio per questo, spiega l’assessore Giampieri, parte l’iniziativa ‘Re-L-Azioni Vicine’ per la prevenzione della solitudine e dell’isolamento delle persone fragili e sole, che prevede il dislocamento di un assistente sociale che operi a tempo pieno sul territorio, nei diversi quartieri della città con il compito di promuovere la rete di vicinato e le relazioni di prossimità. E ancora, si avvia la creazione di una comunità digitale di adolescenti guidata da professionisti psicologi, educatori ed esperti di tecnologie digitali, articolato in laboratori sul territorio cui possono partecipare i ragazzi". Il 2022 è stato un anno di grandi sfide per i Servizi sociali sia del Comune di Fermo...