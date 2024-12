Giancarlo Fabiani è morto, addio al giornalista e titolare dell’antica stamperia di Petritoli

Petritoli (Fermo) 15 Dicembre, 2024 – E’ venuto a mancare questa mattina, all’età di 73 anni, Giancarlo Fabiani, nato e cresciuto a Petritoli e innamorato del suo paese, residente a Carassai. Giornalista, consigliere comunale negli anni 2011/2016, titolare dell’Antica Stamperia Fabiani (al centro storico di Petritoli, tra i primi siti di attrattiva turistica) direttore dello storico giornale pubblicato dal Comune di Petritoli ‘Argomenti’.

Ma Giancarlo, per tutti ‘Lu Stampatò’, è stato molto di più della sua carriera. Punto di riferimento per la comunità di ogni età, la morte di Fabiani, ha toccato il cuore di tutti. Non solo a Petritoli e Carassai, ma chiunque abbia avuto il privilegio di conoscere la sua sensibilità, dolcezza e attenzione per il prossimo, sempre. La camera ardente è stata allestita presso la sua abitazione di Carassai. La cerimonia funebre per l’ultimo saluto a Giancarlo Fabiani, si terrà domani (16 dicembre) alle 14.30 nella chiesa di Santa Anatolia, nella sua amatissima Petritoli.