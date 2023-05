Giancarlo Mariani è secondo Piazzati Malavolta e Di Biagio

Dopo il secondo posto a Livorno altra positiva trasferta per la Liberi nel Vento in Veneto in occasione della Regata Nazionale 2.4mR organizzata, dal 12 a 14 maggio, dalla Compagnia della Vela di Venezia e lo Jesolo Yacht club, in collaborazione con l’associazione Uguali nel Vento Onlus. Ventidue i timonieri sulla linea di partenza per contendersi l’ambito Trofeo. Ben tre i timonieri ed altrettante imbarcazioni della Liberi nel Vento. Giancarlo Mariani, portacolori della Liberi nel Vento, si piazza al secondo posto dietro al pluri-campione paralimpico Antonio Squizzato della Società Canottieri Garda Salò e davanti ad Angelo Boscolo dello Jesolo Yacth Club. Buone le prestazioni di Daniele Malavolta, ottavo, e Giovanni Di Biagio, tredicesimo, alla sua prima trasferta per partecipare ad una regata della classe velica 2.4mR. Imbarcazione, quella dl 2.4mR, di riferimento della Federazione Italiana Vela per l’attività paralimpica. Giovanni Di Biagio si aggiudica il Trofeo Amadi. In queste settimane i rappresentanti della Liberi nel Vento sono impegnati nella promozione della vela su imbarcazioni della classe 2.4mR ed Hansa 303 nelle scuole.