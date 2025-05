Giancarlo Mariani vince in Liguria

Giancarlo Mariani, nella classe 2.4mR, vince anche in Liguria nella regata nazionale di Andora. Con due primi posti e due secondi Giancarlo Mariani, atleta della Liberi nel Vento, al timone della sua imbarcazione "Ita113 - Nuvola" vince l’edizione 2025 della regata bissando il successo del 2024. Dopo la vittoria conquistata in Veneto, alla Regata Nazionale 2.4mR "XXIII Trofeo Città di Jesolo, un altro importante successo per Mariani che si va ad unire al primo e terzo posto, conquistato da Luna e Giovanni Di Biagio, nelle regate della classe velica Hansa 303 che si sono svolte a Palermo e a Brindisi "Una Vela Senza Esclusi", e Brindisi.

Fine settimana intenso al Marina di Porto San Giorgio dove, sotto la direzione tecnica degli istruttori Stefano Iesari e Thomas Calafiore, si sono svolti gli allenamenti della squadra agonistica per preparare al meglio i prossimi appuntamenti. Nel prossimo fine settimana Luna e Giovanni Di Biagio saranno impegnati alla Regata Nazionale Hansa 303 a La Spezia e il 25 Maggio, al porto turistico Marina di Porto San Giorgio, si svolgerà la prima giornata di regate del "Campionato 2025 Liberi nel Vento – Trofeo Sollini Accessori Calzature –aperto alle classi veliche 2.4mR ed Hansa 303.