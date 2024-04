Giandonato disegna calcio, Paponi timbra

Borghetto 6,5 Legge il rigore di Scotto ma non riesce a evitare il gol sulla ribattuta. Bellissima parata sulla punizione sempre del capitano avversario.

Spedalieri 6 Si vede che non è ancora al meglio. Rischia su una trattenuta vistosa in area. Per il resto partita di sostanza, in aria domina come al solito.

Fort 6,5 Nel finale di primo tempo esegue una masterclass in scivolate su Ruocco tutto solo davanti a Borghetto. Regge bene la difesa con due clienti ostici come Scotto e Fischnaller. Heinz 6 Dopo pochi minuti rischia di combinarla grossa con quel retropassaggio corto. Mette subito alle spalle l’errore e torna concentrato.

Niang 6 Bello lo spunto con il quale si conquista il rigore, inutile il fallo con cui causa quello in favore dei sardi (dal 33’ st Pistolesi s.v.).

Scorza 6,5 Si accende a corrente alternata. Bei guizzi. Importante anche in ripiegamento. Giandonato 7 Rigore non dei migliori, ma basta che la palla sia entrata. Parabole giottesche e tanta esperienza nella gestione, del tempo e della palla (dal 33’ st De Santis s.v.).

Malaccari 6,5 La palla d’esterno per il gol di Paponi è una perla assoluta. In mezzo dà equilibrio e pulisce una quantità importante di palloni.

Carosso 6,5 Solitamente più difensivo, crea ottimi spunti in avanti. Sguscia bene più di una volta.

Paponi 7 Finalmente il primo gol. Infortuni e litigi avevano fin qui oscurato la sua permanenza a Fermo, ma in area non può sbagliare. Mosconi gli ha dato fiducia e lui l’ha ripagata (dal 14’ st Giovinco 6 Aveva disegnato una punizione stupenda, un soffio gliela porta fuori).

Sorrentino 7 Ottima combinazione con Paponi in occasione del rigore conquistato. Torna spesso in difesa a dare una mano. Fondamentale dappertutto. All. Andrea Mosconi 7,5 Rimane il pressing e il grande coraggio di giocare a viso aperto contro una corazzata. Si è vista però una Fermana insolita, comprensibilmente più bassa, sa che negli spazi la Torres sa fare molto male. Partita letta alla grande.

fi. ro.