Giandonato e Scorza saltano il Pontedera

Mercato a parte, in campo i giocatori hanno già iniziato a pensare alla trasferta contro il Pontedera. Per l’ostica partita in Toscana, l’obiettivo è quello di recuperare sia Biral che Semprini: entrambi avevano saltato la gara contro la Carrarese per l’influenza. L’esterno in prestito dall’Inter ancora non è tornato ad allenarsi, mentre l’attaccante lunedì era agli ordini di mister Protti. Chi sicuramente non ci saranno all’Ettore Mannucci sono capitan Giandonato e Scorza. L’emergenza resta in difesa, in attesa del mercato, e si sposta anche a centrocampo date le ammonizioni prese da diffidati nell’ultima partita al Recchioni. Squalificati dunque i due interpreti fondamentali dello scacchiere di mister Protti. Dopo l’esperimento da falso nueve, Misuraca va verso il rientro da mezzala sinistra. Al suo fianco potrebbero esserci Fontana al centro e Gianelli a destra.

