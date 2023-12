Giandonato in versione Babbo Natale. Ritorno al Pelloni fissato il 29 dicembre

Un regalo al settore ospiti i giocatori della Fermana lo hanno fatto a Pescara, ma il giorno prima della partita un piccolo tifoso gialloblù ne aveva ricevuto uno ancora più speciale. Infatti, capitan Giandonato in persona ha consegnato la sua maglia a Tommaso. Il numero 20 in versione Babbo Natale in segno di riconoscenza verso il tifoso canarino che ha montato i pupetti del Subbuteo dei gialloblù realizzato da Fermanità Nostalgica. Intanto il periodo di Natale non ha fermato la preparazione dei giocatori della Fermana. Dopo la partita contro il Pescara c’è stato il libera tutti, ma Giandonato e compagni stanno continuando ad allenarsi singolarmente con le schede atletiche. Fino al 28 proseguiranno a distanza, mentre il 29 è la data fissata per il ritorno al Pelloni.