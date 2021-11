Fermo, 21 novembre 2021 - Una notizia che ha attraversato la città di Porto San Giorgio come un fulmine a ciel sereno. Si è spento a 63 anni Gianfranco Vastaroli, una figura molto nota in città per il suo impegno politico e il suo ruolo di assessore ai servizi sociali negli anni ’90, con la giunta di Giuseppe Amici. Vastaroli era da diverse settimane malato di Covid, si era contagiato dopo un pellegrinaggio fatto a Medjugorje con un gruppo di persone e aveva vissuto momenti difficili per una forma piuttosto aggressiva della malattia.



Dopo alcuni giorni di febbre alta a casa era stato ricoverato al Murri, prima a malattie infettive e poi in terapia semintensiva perché le sue condizioni erano peggiorate. Quasi un mese vissuto in corsia lo aveva messo a dura prova, Vastaroli aveva scelto di non vaccinarsi e il Covid lo aveva colpito con aggressività.

Aveva altre patologie pregresse, ma sembrava che avesse sconfitto il virus, doveva essere trasferito a breve alla struttura riabilitativa di Campofilone dove vengono ospitati i pazienti ancora positivi ma nella fase non più acuta della malattia. E lì avrebbe poi ritrovato le forze per tornare a casa. Ma così non è stato e l’esito si è rivelato tragico: invano i medici hanno tentato di tenerlo in vita. Profondo il cordoglio in città, Vastaroli era conosciuto come una persona solare e sempre attiva. Era nato nel 1958, era un professionista nel mondo delle assicurazioni e della finanza, era sposato e aveva due figli.



Il suo impegno in politica lo aveva sempre portato nell’area della destra, militava per il Popolo delle libertà e non si era mai tirato indietro quando si trattava di sostenere i sangiorgesi e di farsi portavoce delle esigenze dei concittadini. Dopo essere stato assessore comunale, per altri cinque anni, tra il 2003 e il 2008 era stato consigliere comunale e poi consigliere provinciale, eletto nel 2009. Profondo il cordoglio del sindaco, Nicola Loira, che ieri è stato raggiunto dalla notizia e si è fatto portavoce del dispiacere di tutti gli amministratori e dei sangiorgesi. Anche Andrea Agostini ha voluto dare il suo pensiero ad un amico che se ne è andato troppo presto: "Un uomo di altri tempi rispetto alla barbarie politica dell’oggi. Una persona perbene, educata, gentile, arguta, salda nei principi e nei valori eppure sempre disponibile al dialogo e al confronto. Mi mancherà". Profondo cordoglio anche da parte del sindaco di Porto San Giorgio, Nicola Loira, a nome della città.



"E’ stato per diversi anni protagonista della vita politica cittadina, ricoprendo ruoli di consigliere ed assessore comunale. Lo ha fatto con impegno e autentica passione – aggiunge Loira – . Ho sempre avuto con lui rapporti cordiali basati su rispetto e stima reciproca. Ai familiari giungano le più sentite condoglianze".