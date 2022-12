Giano, intesa con i sindacati

Valorizzazione delle relazioni industriali al servizio della competitività aziendale e del miglioramento delle condizioni dei lavoratori: è questo l’importante obiettivo ottenuto alla Giano Srl di Torre San Patrizio, dove direzione aziendale, sindacati e Confindustria hanno sottoscritto un’intesa sul premio di risultato, che riconosce ai dipendenti benefici economici e welfare correlati ai risultati di qualità e redditività conseguiti dall’azienda. L’accordo avrà validità dal prossimo gennaio 2023 e resterà in vigore per tre anni; a siglarlo, l’Ad della Giano, Enrico Paniccià, Luca Silenzi della Filctem Cgil, Francesco Interlenghi della Femca Cisl e Claudia Nicolai per Confindustria. Grazie al contributo di tutti il 2022 si è chiuso con un fatturato superiore a 15 milioni, con un più 25 per cento rispetto all’anno precedente e con crescita del 30 per cento nel 2023. Positivi i commenti anche da parte delle OO.SS. Filctem Cgil e Femca Cisl.