Gigli, bando per il locale FdI chiede la sospensione

L’accelerazione che l’amministrazione ha voluto impartire alla pratica legata all’assegnazione dello spazio commerciale del ‘Gigli’ ha suscitato immediate reazioni e all’indomani della pubblicazione del bando per individuare l’attività interessata ad aggiudicarsi i 305 mq commerciali, è già pronta la Pec con cui il gruppo di Fd’I, chiede la sospensione dei termini fissati nel bando "per lesioni dei diritti di imparzialità e libero accesso al bando, diffidando ufficialmente l’attuale amministrazione – commenta il capogruppo Giorgio Marcotulli –. Un bando costruito ad hoc per qualcuno, che lede i diritti fondamentali di trasparenza, imparzialità e par condicio per un’ampia e libera partecipazione e che potrebbe determinare conseguenze per l’ente". "Un anno e mezzo per decidere il bando – aggiunge - e adesso si vuole chiudere la partita a ridosso della competizione elettorale". Sono 30 i giorni concessi (c’è tempo fino al 4 maggio per le domande) e "considerando le feste pasquali e il primo maggio, non sono un tempo proporzionato e adeguato per far formulare un’offerta strutturata e ragionata. È irrazionale e irresponsabile chiedere a chi vuol partecipare di fare una valutazione per un investimento che stimiamo di circa 300mila euro in così poco tempo".

In un mese l’impresa interessata dovrebbe individuare "un professionista che sviluppi un progetto architettonico preliminare, realizzare un rendering della soluzione proposta, oltre alla relazione su scelte impiantistiche e materiali di finitura". Per Marcotulli non è chiaro neanche "perché l’importo del canone di locazione minimo sia stato scelto dal dirigente, e non dalla giunta nel suo atto di indirizzo in cui, tra l’altro, non si parlava neanche di come le somme legate ai lavori di completamento (ora stimate in 81.500 euro) sarebbero state detrarre dal canone di locazione. In ogni caso, per circa due anni e mezzo il Comune non vedrà alcun canone, quando si poteva benissimo trovare un modo per gestire la somma per garantire un gettito all’ente. A volte – la conclusione – la fretta, non è affatto una buona consigliera".

Marisa Colibazzi