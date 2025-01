Ginnastica artistica, sfilata di stelle

Momento unico, evento memorabile. Per l’intera giornata di sabato la palestra federale della FGI di Fermo "Appoggetti" in via Leti ha ospitato uno stage di ginnastica artistica con 140 atlete da tutta Italia, dai 5 ai 18 anni condotto eccezionalmente dalla campionessa del mondo nel 2006 e vice campionessa olimpica (Tokyo 2020) Vanessa Ferrari.

L’atleta bresciana è stata accolta e salutata dal Sindaco Paolo Calcinaro e dall’assessore allo sport Alberto Scarfini che, omaggiandola di una targa e di un bouquet di fiori, l’hanno ringraziata della presenza in città sottolineando quanto per Fermo sia stato importante averla per un evento formativo come questo, in virtù del fatto che la città è sede di una palestra della Federazione Ginnastica ed ha ringraziato dell’impegno, del lavoro e della dedizione che per questo sport mette ogni giorno e tutto l’anno l’associazione Fermo 85, presieduta da Alvaro Luzi.

L’iniziativa, che ha visto la collaborazione dello staff tecnico composto da Ilaria Colombo, Paolo Ottavi, Laura Montagnolo ed Elisa Bianchini, rientra nell’evento denominato "Olimpic Week end", organizzato e coordinato dalla Fermo 85, che ha visto poi domenica un’intera giornata dedicata alla ginnastica artistica maschile, con uno stage condotto dai campioni Carlo Macchini, Mario Macchiati e Paolo Ottavi e con atleti anche in questo caso che si sono prenotati e che sono arrivati dall’intera penisola.