Ginnastica Nardi. Contributo di 4mila euro

La Regione Marche ha comunicato al Comune l’assegnazione di un contributo straordinario dell’importo di 4mila euro per l’associazione ginnastica Nardi Juventus a sostegno di manifestazioni sportive, acquisto materiale e attrezzature sportive, L’indirizzo dell’assessore allo sport, Fabio Senzacqua relativo alla destinazione del contributo per l’acquisto di attrezzature sportive utilizzate dalla Nardi per allenamenti e competizioni di ginnastica artistica che si svolgono nella palestra comunale, di cui l’associazione sportiva è concessionaria. Atteso che la Ginnastica Nardi Juventus realizzerà direttamente l’intervento indicato, acquisterà un set di tappeti di alta qualità per il volteggio, omologati e conformi standard richiesti dalla Federazione Italiana Ginnastica, che verranno utilizzati per allenamenti e competizioni ufficiali a carattere regionale ed interregionale disputate all’interno dell’impianto sportivo. La giunta municipale ha approvato il progetto.