"Giocano sul futuro della città"

"Stanno giocando col futuro della città" è l’accusa che i consiglieri comunali di minoranza rivolgono all’amministrazione ricordando di averle chiesto qualche settimana di conoscere come intende affrontare la gestione del porto nel caso si concretizzasse la decadenza della concessione. Fanno presente di non aver sindacato la scelta, ma che dopo non sarà uno scherzo: "Significherebbe lo sgombro totale delle attrezzature e l’assenza totale di personale per la quotidiana conduzione dell’infrastruttura". Dicono di aver appreso dai giornali che vi sarebbero sopralluoghi già in corso con società interessate. Se questo non fosse già gravissimo, leggiamo sull’albo pretorio che l’amministrazione acquista un libro “La concessione portuale”. "Ma davvero – si chiedono – l’amministrazione pensa di affrontare una questione complessa con questa superficialità e improvvisazione? Ma è una cosa seria o una barzelletta?". Fatti questi punti di domanda, commentano: "Acquistare un libro per gestire una struttura in cui operano decine di persone è come pensare di poter operare dopo aver letto un libro di chirurgia. Perché, invece, l’amministrazione non si è portata avanti predisponendo un bando pubblico? È paradossale se si pensa che un comitato ad hoc lo hanno creato per scegliere il cavallo che deve correre al palio dei comuni". Concludono facendo presente che c’è è una lettera del Demanio, in cui si chiedono chiarimenti su come gestire la situazione al fine di recuperare i crediti. "Cosa ha risposto l’amministrazione? Siamo seriamente preoccupati perché il porto rappresenta la più grande opportunità per la città e non è con l’improvvisazione che può essere affrontata la questione".