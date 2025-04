Giocare per imparare, i benefici dei videogiochi

I ragazzi al giorno d’oggi sono molto interessati ai videogiochi, per questo noi alunni della II C indirizzo digitale della Da Vinci-Ungaretti, vogliamo illustrarvi gli aspetti positivi dei videogiochi e come i ragazzi possano farne un buon uso. Innanzitutto vorremmo sottolineare che i videogiochi sono una cosa seria. Le produzioni videoludiche studiano con attenzione l’ambientazione, che può essere fantasy, futuristica, storica, crossover ecc. Creare nuovi videogiochi è un lavoro che richiede tanto impegno e molto tempo: progettarli e svilupparli presuppone una ricerca meticolosa e attenta. Le software-house collaborano con gruppi di esperti come sceneggiatori, fumettisti, storici o scrittori, per migliorare sempre di più la qualità del prodotto.

In secondo luogo vorremmo porre l’attenzione su aspetti che di solito non vengono presi in considerazione. Avete mai pensato al fatto che i videogiochi possono aiutare le prestazioni dei ragazzi in ambito scolastico? Alcuni di essi richiedono ai giocatori di ripetere delle task (missioni) più volte prima di poter passare al livello successivo, e questo aiuta a sviluppare le competenze logiche e di ragionamento. Ciò richiede anche determinazione, infatti i giocatori devono continuare a provare finché non risolvono l’enigma o il proprio compito. Giocando ai videogiochi gli studenti possono esercitare così la pazienza, imparando a tentare più volte di superare la prova finché non riescono. In questo modo acquisiscono una mentalità combattiva che li aiuterà anche nella vita reale a non arrendersi alla prima sconfitta.

Vorremmo anche sfatare il falso mito che giocare ai videogiochi significa trascorrere tutto il tempo da soli. Molti videogiochi incoraggiano la collaborazione, ad esempio in ‘Fortnite’, ‘Minecraft’, ‘Among us’, bisogna cooperare con amici, con bot o con persone che sono collegate online. Si impara a comunicare e si creano opportunità di socializzazione, anche se spesso gli adulti pensano esattamente il contrario. I videogiochi aiutano a trovare dei punti in comune. Possono essere utili anche in casi di emarginazione e bullismo, infatti alcuni offrono la possibilità di bloccare o segnalare comportamenti scorretti o offensivi da parte di utenti che di conseguenza vengono bannati temporaneamente o per sempre.

Inoltre i videogiochi possono aiutare a sviluppare empatia. Aiutano sia a comunicare con gli altri, che a saper conoscere nuove lingue, combinando intrattenimento e apprendimento. I videogiochi offrono un’esperienza immersiva, che consente ai giocatori di migliorare le proprie abilità linguistiche divertendosi. In conclusione riteniamo che un uso consapevole e moderato dei videogiochi possa essere d’aiuto nella vita dei ragazzi, sia nei loro percorsi di apprendimento sia nella socializzazione.

Classe II C, coordinata da Francesco Marilungo