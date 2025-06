’Giochi della Gioventù’ . Le classi vincitrici della sesta edizione

Si è tenuta in piazza Roma a Servigliano la sesta edizione dei ‘Giochi della Gioventù’ memorial Giampaolo Caraffa, una grande festa dedicata alla socialità ed ai valori dello sport. L’evento si è svolto in piazza raccogliendo oltre 200 alunni dell’Ic di Falerone, che comprende le scuole di Falerone, Massa Fermana, Montappone, Monte Vidon Corrado e Servigliano, che si sono sfidati nella cornice accogliente del centro storico di Servigliano su alcuni percorsi motori e di staffetta appositamente realizzati per mettere alla prova la preparazione dei ragazzi. Alla cerimonia hanno presenziato i sindaci dei comuni coinvolti con in testa il padrone di casa Marco Rotoni, la dirigente dell’Ic Oda Gesuè, Franca e Paolo rispettivamente la moglie e il figlio di Giampaolo Caraffa, ospite d’onore l’atleta paralimpico Michele Massa che ha svolto anche il ruolo di tedoforo, che all’inizio dei giochi ha raccontato la sue esperienze i valori dello sport e del sacrificio necessario per conquistare i propri traguardi.

Una vera e propria festa che ha coinvolto anche molti docenti: Gianluca Viozzi e Daniele Piattoni nel ruolo di organizzatori; Isabella Di Chiara ed Emidio Pipponzi nelle vesti di speaker della serata; Michele Binchi, Roberto Cecchi, Giuseppe Vita, Costantina Marinucci, Massimo Di Stefano e Claudia Boccioni nei ruoli di giudici dei campi di gara, oltre ovviamente alla Podistica Servigliano che ha offerto supporto logistico. La serata è trascorsa rapidamente fra una prova e l’altra con gli alunni impegnati a tifare per la propria squadra. Alla fine e in base alla sommatoria dei punti nelle singole prove si è tenuta la premiazione. Al primo posto la 1B di Falerone; al secondo posto la 2F di Servigliano, sul terzo gradino del podio un ex equo con le classi 3E di Servigliano e 3c di Montappone.

a.c.