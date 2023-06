Giochi e sport per bimbi e ragazzi nei mesi estivi

Con la sottoscrizione da parte del Comune, del Protocollo d’intesa con l’Ambito Sociale XIX relativamente al servizio di educativa territoriale, anche a Montegranaro sarà attivato il Centro Territoriale diffuso. Si tratta di un servizio rivolto a ragazzi dai 6 ai 17 anni, che potranno approfittarne per svolgere attività di gioco, fare sport, studiare e stare insieme sia durante le vacanze estive, sia nel corso dell’anno scolastico. Reso possibile grazie alla collaborazione con la Parrocchia di San Liborio (che mette a disposizione i locali dell’oratorio) e con la cooperativa sociale Il Faro, il Centro Territoriale prenderà il via subito dopo la fine dell’anno scolastico, dal 12 al 30 giugno, in orario 8 -12,30; riprenderà prima che inizi il nuovo anno scolastico, dal 21 agosto al 12 settembre dopodiché sarà riproposto, più che altro sotto forma di doposcuola e aiuto compiti, dal 2 ottobre fino alla fine dell’anno, in orario pomeridiano. Alle famiglie che volessero approfittare di questo servizio, sarà chiesta una quota di partecipazione di 30 euro, mentre per i bambini diversamente abili il servizio sarà gratuito. "E’ un’opportunità che abbiamo voluto cogliere e che stiamo portando avanti grazie alla disponibilità della parrocchia a San Liborio – dice il sindaco Ubaldi –. Valuteremo il prosieguo di questo progetto anche in base al riscontro". Adesioni entro domani. Informazioni 329 3229872 e 0734 897903.