’Giochi senza barriere’: un successo

Una insolita, ma riuscitissima festa prima della pausa agostana è stata organizzata dai Centri Socio Educativi e Riabilitativi insieme al Centro residenziale ‘Dopo di noi’ dell’Ambito XX che, nelle intenzioni dei promotori, è destinata a essere la prima di tante altre edizioni da riproporre in futuro. Parafrasando la nota competizione ‘Giochi senza frontiere’, l’iniziativa è stata chiamata ‘Giochi senza barriere’, richiamando così la volontà dei promotori di voler offrire un momento di sana e giocosa sfida tra utenti diversamente abili che frequentano gli Cser ‘La Cittadella’ (a Porto Sant’Elpidio), ‘Il Girasole’ e ‘La Serra’ (a Sant’Elpidio a Mare) e il ‘Dopo di noi’. Luogo ideale per ospitare questo evento è stato il Parco San Filippo, come sempre custodito con grande cura dall’Associazione Quartiere San Filippo. Sono stati oltre 50 i ragazzi e adulti, con diverse forme di disabilità, che si sono cimentati nei giochi creati e realizzati dagli operatori dei Centri con l’obiettivo di renderli alla portata di tutti. D’altra parte, perché la manifestazione fosse pienamente inclusiva e senza barriere di sorta, doveva essere assolutamente inclusiva e non lasciare indietro nessuno. I ragazzi divisi in quattro squadre, ognuna con la t-shirt identificativa del centro di appartenenza, si sono divertiti un mondo a superare le varie prove, a lanciare la palla a canestro, ad affrontare un percorso a ostacoli con diversi giochi seminati lungo il tragitto, a confrontarsi con prove di gruppo, sempre sotto l’occhio attento degli encomiabili operatori oltre che degli assessori ai servizi sociali Marco Traini (Porto Sant’Elpidio) e Roberto Greci (Sant’Elpidio a Mare).

"È stata una giornata soprattutto di divertimento e spensieratezza – il commento di operatori e referenti dell’Ambito XX – durante la quale i ragazzi si sono cimentati in competizioni giocose, nella splendida cornice del parco San Filippo". "I complimenti più sinceri vanno agli organizzatori e ai ragazzi – il plauso dell’assessore Traini –, è tutto merito loro essere riusciti a organizzare una così bella manifestazione". La vittoria, con tanto di consegna di maxi coppa alzata gioiosamente al cielo, è andata ai ragazzi de ‘La Serra "ma siamo stati tutti veri vincitori –la conclusione dei protagonisti – perché abbiamo trascorso un momento spensierato, con la gioia di ritrovarci insieme per realizzare i giochi e per metterci alla prova, sempre con il sorriso".

Marisa Colibazzi